Sistema Viário do Parque da Lagoa passa por remodelação

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 28 de agosto de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba realiza obras de remodelação do Sistema Viário do Parque da Lagoa. A Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) é responsável pela obra, que já está em fase de finalização, nos arredores do Parque Gabriel Chucre, Fatec/Etec e Faculdade Nossa Cidade (FNC).

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez na circulação e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

Com a finalização da obra, motoristas e pedestres terão mais segurança e facilidade para transitar na região do Parque da Lagoa. As mudanças incluem, além do novo desenho viário, a alteração na direção do fluxo de carros na Avenida Francisco Pignatari, que terá mão única no sentido da faculdade. O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância do projeto: “É a prefeitura no caminho para os 50 anos trabalhando para encontrar soluções e enfrentar o desafio de melhorar e aprimorar cada vez mais a mobilidade urbana em Carapicuíba”.

Ruas passam a ter sentido único

Em 27 de agosto, quarta-feira, duas ruas passaram por alterações de mão dupla para sentido único. A Rua Cajamar, no Jardim Ângela Maria, passa a ser mão única no sentido da Estrada das Acácias.

A Rua Pereira Barreto, no Jardim Santa Brígida, também foi alterada, com sentido único na direção da Estrada do Embiruçu. A SMTT realizou a pintura de sinalização de solo e também colocau placas indicando o novo sentido da rua.