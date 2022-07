Copa Prata 2014 tem rodada decisiva

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 28 de agosto de 2014

A Copa Prata de futebol 2014, competição promovida pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, chega neste fim de semana a sexta e última rodada da fase classificatória. Os jogos poderão definir as equipes classificadas para as quartas de final e os confrontos que vão definir os rebaixados para a Copa Bronze 2015.

Vale ressaltar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as quartas de final e os últimos classificados de cada chave se enfrentam para fugir do rebaixamento. Confira abaixo os resultados da 5ª rodada e os confrontos válidos pela 6ª rodada da Copa Prata 2014.

Resultado 5ª rodada

Furacão 5 x 4 Ajax Bola Branca 1 x 2 União Total Garotos do Morro 2 x 2 Aliança Paluista XI Garotos 2 x 0 Muleques da Vila Caracas 1 x 4 Brasinha Mary Jane 2 x 3 Villareal Maresias 3 x 0 Bom Pastor Família 0 x 0 Unidos Vila Iza

Jogos da 6ª rodada

Campo do Niterói – 30/08/2014 – Sábado

(Avenida Perimetral Norte, 246 – Cohab 2)

14:30 Bom Pastor x Unidos V. Iza 16:00 Maresias x Família

Campo da Inac – 31/08/2014 – Domingo

(Avenida Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston)

10:30 Garotos do M. x Ajax 12:00 Bola Branca x Villarea 13:30 Caracas x XI Garotos

Campo Do Planalto – 31/08/2014 – Domingo

(Rua Serra de Mailasqui, s/n – Jardim Planalto)

11:30 Furacão x Aliança 13:00 Mary Jane x União Total 14:30 Muleques x Brasinha

Campeonato Estadual de Futebol

A seleção masculina de futebol sub-15 de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, empatou em 1 a 1 na estreia da competição com a seleção de Embu das Artes. Em jogo realizado em Juquitiba no último sábado, 23 de agosto, já a equipe sub-17 de Carapicuíba perdeu por 2 a 0 para a seleção de Itapevi, no dia 16 de agosto.

No próximo sábado, 30, as equipes carapicuibanas entram em campo novamente. A seleção sub-15 enfrenta a equipe de Juquitiba às 10h e o time sub-17 joga contra Cotia às 10h45. As partidas serão disputadas em Caucaia do Alto, no Estádio Municipal José Lopes Neto, localizado na Av. 8 de Dezembro, 450. Entrada franca.

Palestra para alunos das escolinhas de vôlei

Os alunos das escolinhas de vôlei da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba assistiram na última quinta-feira, 21 de agosto, palestra com a jogadora carapicuibana profissional de vôlei Flavia Lima, que atualmente joga no Extremadura Arroyo da Espanha.

Na palestra, a atleta destacou momentos importantes da carreira, como o início da sua carreira em Carapicuíba, a passagem por clubes no Brasil, o período em que jogou na seleção brasileira universitária disputando os Jogos Olímpicos Universitários na Turquia, e a chegada ao vôlei espanhol. Ressaltou ainda a importância dos alunos se dedicarem nos treinos e jogos.

Estadual de Seleções de Ligas

No próximo domingo, 31 de agosto, a seleção de futebol adulto de Carapicuíba, formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a LIFUCA (Liga de Futebol de Carapicuíba) iniciará sua participação no 4º Campeonato Estadual de Futebol Amador de Seleções de Ligas Municipais, da Federação Paulista de Futebol.

A seleção carapicuibana faz parte do Grupo 6, composto pelas seleções de Atibaia, Guarulhos e Osasco. A partida de estreia será contra a atual campeã da competição, a seleção de Osasco. O jogo será realizado às 15h em Carapicuíba, no Estádio Municipal do Niterói, localizado na Av. Perimetral Norte, 246 – Cohab 2. Entrada franca.

Carapicuíba entra em quadra pelos Jogos da Cidade de São Paulo

As equipes de futsal feminino e handebol masculino entrarão em quadra no domingo, 31 de agosto, em mais uma rodada dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014.

A seleção feminina de futsal enfrenta o AD São Caetano-Cambuci em confronto que vale vaga para a semifinal da competição. O jogo será realizado às 14h no Centro Esportivo do Ibirapuera, localizado na Rua Pedro de Toledo, 1591 – Vila Clementino, com entrada franca.

Já as seleções de handebol jogam pela fase classificatória do torneio. A equipe feminina encara às 9h o Hand Ibira, e o time masculino joga contra o Handebol Gurizada às 12h. Os jogos serão disputados no Clube Escola Solange Nunes Bibas, localizado na Rua Ernani da Gama Correia, 367 – Butantã. Entrada franca.

Jogo decisivo no Troféu Piratininga

A Seleção masculina sub-20 de futsal de Carapicuíba formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Licafusa (Liga Carapicuibana de Futebol de Salão), venceu por 6 a 1 a seleção de Jandira e continua com chances de classificação no torneio.

Para garantir a vaga na próxima fase, a seleção carapicuibana precisa vencer a seleção de Itapevi por 2 ou mais gols de diferença. O jogo decisivo será realizado nesta quinta-feira às 20h, no Ginásio Ayrton Senna, localizado na Av. Antonio Faustino dos Santos, 98 – Cohab 2. Entrada franca.