Prefeitura de Carapicuíba oferece oficina de Capoeira

Data de Publicação: 28 de agosto de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba por meio da Coordenadoria da Igualdade Racial (Secretaria de Governo) e das Secretarias de Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Cultura e Turismo e Educação realiza no sábado, 30 de agosto, às 10h a Oficina Cultural de “Vivência de Capoeira Angola”,que acontece no Miniginásio de Esportes do Parque Jandaia, Rua Tenente José Nogueira – Ao lado da Emei Paraíso das Crianças.

O objetivo do evento é levar mais uma opção de esporte, cultura e lazer a crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social,e valorizar a tradição da cultura brasileira.

O evento será ministrado pelo mestre Marrom e contra-mestre Português, com apoio dos grupos de Capoeira Ilê Camaleão, Arte & Ginga e Capoeira Angola Irmãos Guerreiros.