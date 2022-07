Prefeitura realiza capacitação para prevenção de violência doméstica

Data de Publicação: 28 de agosto de 2014

Aconteceu na última quarta-feira, 27, no auditório da Fatec/Etec, a primeira capacitação sobre prevenção da violência, com o tema “Conhecer para Reconhecer e Acolher”. A iniciativa foi realizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio do Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção de Saúde, que integra a Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva.

A capacitação foi direcionada para a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba. As formadoras, psicólogas e assistentes sociais, esboçaram o conceito de violência doméstica e principais tipos de violência sofridas por crianças, sendo elas: sexual, psicológica, física e privação ou negligência.

Também foi explanado a respeito das causas e conseqüências da violência familiar, seja contra a criança, adolescente, mulher, homem e idoso e a importância de denunciar, quando houver suspeita de algum tipo de violência doméstica, e disseminar a cultura de paz, um conjunto de valores, atitudes, tradições baseadas no respeito pleno à vida e na promoção dos direitos humanos e liberdades fundamentais. No período da tarde, o Núcleo de Prevenção de Violência e Acidentes de Campinas, compartilhou a experiência no município.

Esta foi a primeira de uma série de eventos que continuará nos próximos meses, envolvendo servidores municipais da Saúde e Segurança, com a possibilidade de expandir para a Educação, Cultura, Assistência Social e outras. O prefeito Sergio Ribeiro esteve no local, prestigiando o evento.

O Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção de Saúde trabalha com ênfase no acolhimento às vítimas de violência, por meio do Projeto Acolhe. As vítimas são encaminhadas principalmente pelo Conselho Tutelar e pelas delegacias de polícia, em especial a da Mulher. O maior número de atendimentos se concentra na faixa etária de 10 até 15 anos e a maioria dos casos é de abuso sexual e violência doméstica. Trabalha atuando em conjunto com o CREVIM (Centro de Referencia Enfrentamento de Violência contra a Mulher).

Mais informações:

Projeto Acolhe – Núcleo de Prevenção da Violência e Promoção da Saúde de Carapicuíba

Alameda dos Lírios, 150 – Vila Sulamericana

Fone: 4202-9582

e-mail: [email protected]

Disque 100 – Disque Denúncia Nacional (gratuito)

Recebe denúncias de transgressões aos direitos de crianças e adolescentes e as encaminha aos órgãos competentes

CREVIM – 4183-2992

Núcleo de Saúde Mental – 4164-5544

Delegacia de Defesa da Mulher – 4187-7183

Conselho Tutelar de Carapicuíba – 4184-4337