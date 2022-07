Carapicuíba oferece teatro gratuito

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de setembro de 2014

O Grupo Macunaíma apresenta o espetáculo “Lamartine Babo” ganhadora do prêmio Shell 2010 da categoria Música

A Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria de Cultura apresenta neste sábado, 06, às 19h, no Teatro Municipal “Jorge Amado”, o espetáculo “Lamartine Babo”, musical escrito pelo diretor teatral, Antunes Filho, em homenagem a um dos compositores mais populares do Brasil, autor de músicas como “O Teu Cabelo Não Nega” e “Linda Morena”.

No enredo da peça, uma banda recebe a misteriosa visita de um senhor e sua sobrinha durante um ensaio das inesquecíveis canções de “Babo”.

Ganhadora do prêmio Shell 2010 da categoria Música, a peça é dirigida por Emerson Danesi e Fernanda Maia (direção musical), com apresentações pelo Brasil, América Latina e Europa.

O espetáculo faz parte da temporada 2014 do Circuito Cultural Paulista, um projeto da Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com as prefeituras, que leva programação cultural gratuita e de qualidade às cidades do Interior do Estado. A execução é realizada pela organização social de cultura Associação Paulista dos Amigos da Arte.