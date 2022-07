Carapicuíba traz sua história para desfile cívico de 7 de setembro

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de setembro de 2014

Com a participação de quase 2 mil pessoas, tema deste ano será “Carapicuíba rumo aos 50 anos”

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação, promove o desfile cívico em comemoração ao Dia da Independência neste domingo, 7 de setembro, a partir das 9h. A concentração será próxima ao estacionamento do Centro Administrativo da Prefeitura, na Avenida Dep. Emílio Carlos.

O tema do desfile deste ano é “Carapicuíba rumo aos 50 anos”, fazendo parte das comemorações na contagem regressiva para o aniversário da cidade.

A exemplo dos anos anteriores, 800 alunos da rede municipal de ensino, distribuídos nas Emeis e Emefs dos quatro polos – Ariston, Planalto, Cohab e Santa Brígida, apresentarão subtemas baseados na proposta central, como música, dança e arte no decorrer da história de Carapicuíba.

As secretarias de Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública, Governo (Coordenadoria da Mulher) e Assistência Social (Catic – Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba) também participarão do desfile.

Também participarão do evento a Guarda Mirim e a Guarda do Instituto Educacional da Criança e do Adolescente, o 33º Batalhão da Polícia Militar e as crianças do Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Ao todo, cerca de duas mil pessoas participarão do desfile que, especialmente neste ano, proporcionará à população a oportunidade privilegiada de apreciar e refletir sobre os quase 50 anos de história de Carapicuíba.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da participação de todos neste grande evento cívico, “fundamental para incutir em nossas crianças e jovens o princípio do amor à Cidade e à Pátria”, e convida a população a prestigiar o desfile.

Trânsito será alterado

A Avenida Deputado Emílio Carlos, entre a Avenida Vitório Fornazzaro e a Rua Nelson Neves da Fonseca, e a Avenida Santa Terezinha estarão interditadas para preparação e durante o decorrer do desfile cívico. As vias que dão acesso à Av. Dep. Emílio Carlos terão trânsito restrito e apenas os moradores poderão trafegar.

A Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba colocou faixas de aviso informando sobre as alterações.

Veja abaixo as vias e horários das interdições

As avenidas abaixo estarão totalmente interditadas:

Avenida Deputado Emílio Carlos (entre 22h de sábado, 06/09, até 12h de domingo, 07/09)

Avenida Santa Terezinha (domingo, 07/09, das 6h às 12h)

As vias abaixo terão trânsito restrito no domingo, dia 07/09, das 6h às 12h:

Avenida Presidente Vargas

Rua São Paulo

Rua Joaquim das Neves

Rua Albino de Moraes