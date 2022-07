Vivência de Capoeira Angola leva amantes da arte ao Parque Jandaia

Data de Publicação: 4 de setembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Coordenadoria da Igualdade Racial (Secretaria de Governo) e das Secretarias de Esporte e Lazer, Meio Ambiente, Cultura e Turismo e Educação realizou no sábado, 30 de agosto, a Oficina Cultural de “Vivência de Capoeira Angola”. O evento aconteceu no Miniginásio de Esportes do Parque Jandaia e contou com a presença de crianças, jovens e adultos amantes do movimento cultural.

O evento foi ministrado pelo mestre Marrom e contra-mestre Português, com apoio dos grupos de Capoeira Ilê Camaleão, Arte & Ginga e Capoeira Angola Irmãos Guerreiros.A aula levantou questões como o surgimento da capoeira no Brasil,seus movimentos e sua influência no movimento racial.Na prática houve a interação de jovens e adultos mostrando que não existe idade para executar a capoeira.

“O esporte e o lazer oferecem momentos de interação social e de desenvolvimento humano imprescindíveis. A prática dessas atividades, traz enormes benefícios a todos”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.