Carapicuíba esteve presente na Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 5 de setembro de 2014

A equipe de atletismo master de Carapicuíba, formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Equipe Atlética – Correr é Saúde, participou no último domingo, 31 de agosto, da 18ª Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. É a 4º vez consecutiva que o município de Carapicuíba conta uma equipe na competição.

Ao todo, 26 atletas formaram a delegação carapicuibana e percorreram os 21.097 metros da prova. Os melhores tempos foram obtidos por Wilson Torres com 1h34m35s, conquistando a 9ª colocação para atletas com idade entre 50 e 54 anos, e Izau da Silva com o tempo de 1h56m15s, obteve a 7ª colocação na categoria para atletas com idade entre 70 e 74 anos.

Futsal Feminino chega as quartas de finais dos Jogos da Cidade

A seleção feminina de futsal adulto de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, conquistou no domingo, 31 de agosto, a vaga para as quartas de final dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014, ao vencer o AD São Caetano-Cambuci por 4 a 2. O adversário da próxima fase será conhecido no final da fase de quartas de final que ocorre neste fim de semana.

Já as equipes de handebol feminino e masculino adulto não tiveram a mesma felicidade no placar, pois as duas equipes foram derrotadas nas partidas que disputaram por Hand Ibira e Mackenzie, pelos respectivos placares, 17 a 12 e 23 a 16. A seleção masculina esta fora da competição, enquanto a seleção feminina joga no próximo domingo, 7 de setembro, às 11h contra o SAMAC-Aricanduva no CERET Vila Formosa, localizado na Rua Canuto de Abreu, s/n.

O vôlei carapicuibano estará em quadra no próximo domingo, quando a seleção masculina enfrentará o CEE Butantã às 10h30 e a seleção feminina jogará contra o ACM Centro às 15h. Os jogos serão realizados no Clube IPE, localizado na Rua IPE, 103 – Vila Clementino. Em todas as partidas a entrada é gratuita.

Carapicuíba participará da 6ª Copa Mulher de Futebol Feminino

A seleção feminina adulta de futebol de Carapicuíba, da Secretaria de Esportes e Lazer, inicia no próximo domingo, 7 de setembro, a disputa da 6ª Copa Mulher de Futebol Feminino, torneio organizado pela Liga Paulista de Futebol Feminino.

O grupo de Carapicuíba é composto por mais três equipes: Lausanne/Independente, São Caetano do Sul e CEU Jambeiro/ASAPE. Na estreia o time carapicuibano enfrenta o Lausanne/Independente às 15h30, na Sede Social do Clube Atlético Juventus, localizado na Rua Juventus, 690 – Parque da Mooca.

Atletismo de Carapicuíba é campeão no Jatijan

A equipe master de atletismo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba conquistou na terça-feira, 2 de setembro, o título por equipes da 9ª edição do Jatijan (Jogos Adaptados da Terceira Idade de Jandira).

Os atletas carapicuibanos conquistaram 4 medalhas na competição, sendo três de ouro e uma de prata.