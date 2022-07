Carapicuíba traz sua história para desfile cívico de 07 de setembro

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 7 de setembro de 2014

Neste 7 de setembro, a Prefeitura de Carapicuíba realizou mais um desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, com participação e apoio da população num bonito domingo de sol e calor.

A organização do evento ficou por conta Secretaria Municipal da Educação, que adotou o tema “Carapicuíba rumo aos 50 anos”, fazendo parte das comemorações na contagem regressiva para o aniversário da cidade.

A exemplo dos anos anteriores, 800 alunos da rede municipal de ensino, distribuídos nas Emeis e Emefs dos quatro polos – Ariston, Planalto, Cohab e Santa Brígida, apresentaram subtemas baseados na proposta central, como música, dança e arte no decorrer da história de Carapicuíba.

As secretarias de Esporte e Lazer, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Segurança Pública, Governo (Coordenadoria da Mulher) e Assistência Social (Catic – Centro de Atenção à Terceira Idade de Carapicuíba) também participaram do desfile.

Também estiveram presentes no evento a Guarda Mirim e a Guarda do Instituto Educacional da Criança e do Adolescente, o 33º Batalhão da Polícia Militar e as crianças do Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, além do Moto Clube Tarjas Preta.

O prefeito Sergio Ribeiro foi homenageado durante todo o desfile e ressaltou a importância do evento “Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Isso só será possível se o poder público e a população trabalharem juntos, criando uma nova cultura de respeito, compromisso e amor pela cidade. Participar desta festividade é fundamental para incutir em nossas crianças e jovens o princípio do amor à Cidade e à Pátria”,