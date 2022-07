Coordenadoria das Políticas para as Mulheres participa do desfile de 07 de setembro

Data de Publicação: 9 de setembro de 2014

A Coordenadoria das Políticas para as Mulheres de Carapicuíba, integrante da Secretaria de Governo, esteve presente no desfile cívico de 7 de setembro, que aconteceu no último domingo, no centro da cidade e teve como tema “Carapicuíba rumo aos 50 anos”. A Coordenadoria organizou sua participação com o intuito de mostrar à população que a Prefeitura de Carapicuíba investe e contribui nos avanços dos direitos das mulheres.

O grupo que desfilou pela Coordenadoria foi dividido em três alas, sendo uma usando a cor rosa para mostrar, através de uma única cor, todas as dificuldades sociais que as mulheres enfrentam. A segunda ala estava colorida demonstrando que, a partir da criação da Coordenadoria das Políticas para as Mulheres, Carapicuíba passou a discutir os direitos das mulheres trazendo as várias ações que a prefeitura realizou para o combate a desvalorização e a violência contra as mulheres. A terceira ala trouxe a cor lilás mostrando que lugar de mulher é em todo lugar, simbolizada na frase: Carapicuíba contribuindo com o avanço dos direitos das mulheres rumo aos 50 anos.

A Coordenadoria das Políticas para as Mulheres de Carapicuíba foi criada em 2010, quando a cidade completou 45 anos, pelo prefeito Sergio Ribeiro e direcionou um olhar específico para as causas femininas, uma vez que as mulheres representam 52% da população de Carapicuíba.