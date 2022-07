Prefeitura de Carapicuíba promove a tradicional Festa de Santa Cruzinha

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 10 de setembro de 2014

Nos dias 13 e 14, sábado e domingo, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promove mais uma edição da Festa de Santa Cruzinha. O evento, que faz parte da agenda cultural e religiosa da cidade, acontece na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

A programação terá início no dia 11, às 20h, com o Tríduo, com a realização em três dias consecutivos de orações e celebrações religiosas. No dia 14, domingo, às 11h, será realizada a missa da exaltação à Santa Cruz e a procissão da benção de São José de Anchieta.

No sábado e domingo, após às 14h, será realizada a quermesse com show musical e comidas típicas.

A festa de Santa Cruzinha dá continuidade à tradicional Festa de Santa Cruz, que acontece sempre no início de maio, há mais de 300 anos, e remete à época em que os padres procuravam catequizar os índios e unificar a tradição cultural com a celebração religiosa católica de exaltação a Santa Cruz.

O dia de comemoração a Santa Cruzinha é 14 de setembro e lembra aos cristãos o triunfo de Jesus.

Tríduo – Temas

Dia 11 – quinta-feira, às 20h – Quem não toma sua Cruz e me segue, não é digno de mim;

Dia 12 – sexta-feira, às 20h – A Salvação passa pela Cruz de Jesus;

Dia 13 – sábado, às 20h Senhor ajudai-nos a levar a nossa cruz, e levar a vossa.

Dia 14 – domingo, às 11h – Missa da exaltação da Santa Cruz. Em seguida a Procissão da Benção de São José de Anchieta. (A benção da Imagem).

Sábado e Domingo

Após as 14h – Praça de Alimentação e Show Musical .