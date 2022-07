Definidos os jogos da fase de quartas de final da Copa Prata 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 11 de setembro de 2014

A Copa Prata de Futebol 2014, organizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, encerrou a fase classificatória da competição. Com isso foram definidos os confrontos das quartas de final, que acontecem neste fim de semana, dias 13 e 14 de setembro.

Garantiram a vaga para o mata-mata as seguintes equipes: Grupo A – Brasinha e XI Garotos, Grupo B – Família e Unidos da Vila Iza, Grupo C – Furacão e Aliança Paulista e no Grupo D – União Total e Villareal. As equipes com melhor campanha na fase de classificação tem a vantagem de jogar pelo empate para chegar as semifinais.

Na luta para fugir do rebaixamento, Muleques da Vila com quatro pontos e Bom Pastor com dois pontos, tiveram as piores pontuações do campeonato e disputarão a Copa Bronze em 2015.

Carapicuíba estreia na 6ª Copa Mulher

A seleção feminina de futebol de Carapicuíba estreou domingo, 7 de setembro, na 6ª Copa Mulher, torneio organizado pela Liga Paulista de Futebol Feminino. Enfrentando o Lausanne/Independente, a equipe carapicuibana acabou perdendo o jogo por 1 a 0.

Na próxima rodada Carapicuíba joga contra São Caetano do Sul, precisando vencer para continuar com chances de classificação para a fase seguinte. A partida será realizada no dia 21 de setembro, às 14h15, na sede social do Clube Atlético Juventus, localizado na Rua Juventus, 690 – Parque da Mooca. Entrada franca.

Carapicuíba garante classificação no Troféu Piratininga

A seleção de futsal masculina sub-20 de Carapicuíba formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Licafusa (Liga Carapicuibana de Futebol de Salão), esta classificada para a 2ª fase do Troféu Piratininga.

Mesmo empatando com a Seleção de Itapevi por 4 a 4, a equipe carapiciíbana foi beneficiada pela desistência da Liga de Jacareí que abdicou da competição. Na próxima fase Carapicuíba enfrentará as seleções das Ligas de Futsal de São José do Rio Preto e Jaboticabal, em locais e datas que serão definidas pela Federação Paulista de Futebol de Salão.

Atletismo de Carapicuíba sobe ao pódio em Santana de Parnaíba

A equipe de atletismo de Carapicuíba participou das provas da 1ª Semana de Atividade Física realizada no sábado, 6 de setembro, em Santana de Parnaíba. Ao todo os atletas carapicuibanos conquistaram três medalhas.

Elvis Santana venceu nos 3 mil metros e ficou com a prata na prova dos 1.500 metros. Nesta prova, Carapicuíba também conquistou a medalha de ouro com André Martins. Além das vitórias individuais, os competidores obtiveram o primeiro lugar na disputa por equipes.

Carapicuíba sofre revés no Estadual de Ligas

A seleção de futebol de Carapicuíba formada pela parceria entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a Lifuca (Liga de Futebol de Carapicuíba) sofreu sua segunda derrota no 4º Campeonato Estadual de Ligas Municipais, pelo placar de 2 a 1 para a seleção de Guarulhos.

Mesmo jogando fora de casa a seleção carapicuibana chegou a abrir o marcador do jogo com Renatinho já na segunda etapa da partida, mas acabou sofrendo a virada. Na próxima rodada da competição Carapicuíba volta a jogar em casa enfrentando a seleção de Atibaia no domingo, 14 de setembro, às 15h, com entrada franca, no Estádio do Niterói – Rua Perimetral Norte, 246 – Cohab II.

Carapicuíba disputa a Copa Cajamar de Vôlei 2014

O vôlei feminino de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, inicia no próximo domingo, 14 de setembro, a disputa da 8ª Copa Cajamar. As atletas carapicuibanas jogarão nas seguintes categorias: iniciante, pré-mirim, mirim, infanto, infantil, adulto e master. Em 2013 as equipes pré-mirim e adulto conquistaram o título da competição.

Das sete equipes, quatro estreiam neste fim de semana, com as seleções infantil (às 8h), infanto (às 10h), adulto (às 12h) e máster (às 14h) que enfrentam as seleções de Cajamar, no Ginásio Paulo Olavo dos Santos, localizado na Av. Bento Bueno da Silva, 537, Bairro Paraíso – Cajamar. Entrada franca.

Atletismo de Carapicuíba esta na final dos Jogos da Juventude

A equipe de atletismo masculino juvenil de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, fez história nesta quarta-feira, 10 de setembro, ao obter pela primeira vez a classificação para etapa decisiva dos Jogos da Juventude.

Os atletas carapicuibanos conquistaram as vagas nas seguintes provas: revezamento 4×100 metros, 400 metros sem barreiras, prova de 100 e 200 metros rasos, lançamento de martelo. A final estadual do 31º Jogos Abertos da Juventude terá a etapa decisiva disputada entre os dias 9 e 18 de outubro em Itapetininga.