Ensino básico municipal tem evolução expressiva de 2011 para 2013

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de setembro de 2014

O Ministério da Educação divulgou no início de setembro o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2013, que apresenta os índices da Prova Brasil, aplicada entre os dias 11 e 21 de novembro de 2013, aos alunos de 5° e 9° ano do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio de todo o país.

A prova é aplicada a cada dois anos e tem o objetivo de monitorar a qualidade do ensino brasileiro e propor melhorias. As médias das Escolas Municipais de Ensino Fundamental demostram que, em Carapicuíba, todas as escolas municipais tiveram crescimento dos índices. Veja abaixo:

EMEF PROF. ARGEU SILVEIRA BUENO

2011 2013

4.5 4.9

EMEF VER. EDEGAR SIMÕES

2011 2013

3.9 4.3

EMEF DEP. JOAO HORNOS FILHO

2011 2013

4.6 5.1

EMEF PROF. MIGUEL COSTA JUNIOR

2011 2013

4.3 4.6

EMEF PROF. NAI MOLINA DO AMARAL

2009 2013

4.1 5.2

EMEF PROFA. NOEMY DA SILVEIRA RUDOLFER

2011 2013

5.1 5.7

Estas médias apontam o sucesso do trabalho desenvolvido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, para garantir o acesso e permanência das crianças nas escolas, com qualidade.

Um trabalho feito com planejamento, que inclui o aumento de vagas desde a educação infantil, melhoria das escolas com reformas e ampliações, possibilitando implantar salas de recursos especiais, informática, biblioteca e brinquedoteca.

Os cuidados especiais com a alimentação escolar, organizada por nutricionistas do DEPAE (Departamento de Alimentação Escolar), são prioridade na Educação Municipal. Os cardápios são diários, balanceados de acordo com a idade das crianças, sendo de três a cinco refeições, ação que resulta no melhor desempenho dos alunos.

Uniformes e materiais didáticos são entregues gratuitamente desde 2010, garantindo a todas as crianças os mesmos direitos a itens de qualidade, colaborando na permanência das crianças, elevação da auto-estima e economia no orçamento doméstico.

A capacitação dos professores, por meio do Encontro de Formação Continuada, que está na 5ª edição, é uma ferramenta fundamental para garantir o comprometimento dos professores com o conteúdo curricular. Os programas desenvolvidos por meio de convênios com o Governo Federal, como o Mais Educação, que propicia o contra turno, mais três horas de aula para alunos em dificuldades de aprendizagem, por meio de atividades lúdicas, que envolvem esporte, arte e música e o PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa),que capacita professores do 1º ao 3º ano, visando garantir a meta de alfabetizar as crianças aos 7 anos.

Outras ações tornam visível o esforço para o aumento da qualidade do ensino na rede municipal de Carapicuíba, como a implantação de aulas de Arte, Musicalização e Educação Física no Ensino Infantil, garantia do direito aos professores de terem um terço da jornada de trabalho para atividades extra-classe, pagamento do bônus do Fundeb, reformas de 48 das 49 unidades, busca de recursos para ampliação da rede municipal, compra de mobiliário novo, dentre outras ações.

O prefeito Sergio Ribeiro, afirma que “a educação é a prioridade da nossa Administração. Os resultados da Prova Brasil, são fruto de um grande esforço. Ainda temos muito a alcançar, mas este resultado é a certeza de que estamos no caminho certo. Parabéns aos professores, profissionais da Educação e alunos”.