Poeta Maurício Vasconcelos participa de bate-papo na Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 11 de setembro de 2014

Seu poema Pai (Um Mar) foi um dos escolhidos pelo projeto Cine(Poe)mas para ser transformado em filme.

A parceria entre Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e a Oficina Cultural Metropolitana, trouxe para Carapicuíba o poeta Maurício Vasconcelos. O bate-papo com os participantes do Cine(Poe)mas aconteceu na quarta-feira, 10, na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba.

O projeto Cine(Poe)mas tem como proposta a realização de um trabalho de reinterpretação audiovisual de poemas de autores brasileiros vivos, resultando, ao final do ano, em 32 vídeos finalizados simultaneamente nos 32 municípios da Grande São Paulo que participam do projeto. O poema Pai (Um Mar), de Maurício Vasconcelos, foi um dos escolhidos se tornar um filme. É sobre ele que o poeta discorrerá para os participantes do projeto.

Articulado em três módulos consecutivos (roteiro, filmagem e edição), com mais duas oficinas de apoio (produção e composição de trilha sonora), o Cine(Poe)mas oferece aos participantes uma imersão nos processos técnicos, estilísticos, narrativos, musicais e dramáticos que envolvem a transcriação, em linguagem audiovisual, de discursos poéticos e textuais.

“As manifestações artísticas e culturais são a grande riqueza do povo e nós queremos proporcionar as condições necessárias para que nossa cidade se orgulhe de seus artistas. Ao completar 50 anos, Carapicuíba será uma cidade melhor e mais cultural”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.