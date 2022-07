Carapicuíba realiza 4º Fórum de Educação na Perspectiva Inclusiva

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 11 de setembro de 2014

Nos dias 18 e 19 de setembro, professores da Rede Municipal de Ensino de Carapicuíba se reúnem para participar do 4º Fórum de Educação na Perspectiva Inclusiva, com o objetivo de discutir e oferecer capacitação aos profissionais que possuem em suas turmas, alunos com necessidades especiais.

O tema abordado é “Direito à Educação Inclusiva – Por uma Escola e um Mundo Para Todos”. As atividades têm início na quinta-feira, 18, no Instituto Casa da Gente, às 7 horas. A partir das 19h, serão realizadas palestras e exposição no Teatro Jorge Amado. Na sexta-feira, 19, acontecem painéis temáticos, mini cursos em locais distintos.

O Fórum acontece em sintonia com a 3ª Jornada da Cultura Inclusiva.