Carapicuíba realiza Jornada da Cultura Inclusiva

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 12 de setembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba realiza, de 16 a 20 de setembro, a terceira Jornada da Cultura Inclusiva, que prevê palestras, fórum e capacitação. A abertura será no Teatro Fuca (Av. José Fernandes Teixeira, 510 – V. Cretti) às 9 horas.

Já o Movimento da Pessoa com Deficiência realiza, no dia 16, no Instituto Casa da Gente, palestra, discussão sobre as ações desenvolvidas pelas secretarias municipais desde 2009 e dos projetos a serem desenvolvidos em 2012.