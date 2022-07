Carapicuíba participa da 18ª do Revelando São Paulo

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 12 de setembro de 2014

O município de Carapicuíba participa da 18ª edição do Revelando São Paulo, com participações de artistas culturais do município, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A abertura do evento acontece no dia 12 de setembro, das 9h às 21h, no Parque do Trote na Vila Guilherme.

Considerada a maior festa da cultura tradicional paulista, o Revelando São Paulo tem como objetivo aproximar o público do diverso Patrimônio Imaterial da Cultura. È uma forma de divulgar estas manifestações e fortalecê-las, pois são praticadas por parte significativa da população como cultura viva.

“As manifestações artísticas e culturais são a grande riqueza do povo e nós queremos proporcionar as condições necessárias para que nossa cidade se orgulhe de seus artistas. Ao completar 50 anos, Carapicuíba será uma cidade melhor e mais cultural”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.

Apresentação dos artistas de Carapicuíba:

Rubens Domingos ( in memorian) Artesanato em madeira

Wilson Roberto Araujo Artesanato em ferro

15/09, às 15h – Anísio do bandolim e convidados

17/09, às 11h – Jean e sua viola

20/09, às 9h – Folia de Reis da São Joaquim

21/09, às 9h – Grupo Santa Cruz da Aldeia