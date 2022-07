Prefeito assina convênio de 27 milhões para tratamento de esgoto

Data de Publicação: 16 de setembro de 2014

Nesta segunda, 15 de setembro, o prefeito de Carapicuíba assinou contrato com o Governo Federal referente ao repasse de quase R$ 28 milhões para obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto no município. Com esse investimento o município alcança 60% de tratamento do esgoto coletado.

A assinatura do convênio aconteceu na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal, na Av. Paulista. O evento contou com a presença do prefeito Sergio Ribeiro e com a participação do Ministro Chefe da Casa Civil Aloizio Mercadante e do Ministro das Cidades Gilberto Occhi, além de vereadores e autoridades municipais.

Os recursos serão repassados pelo Governo Federal e fazem parte das obras do PAC Saneamento, que tem por objetivo aumentar a cobertura de coleta e tratamento de esgoto, proteção dos mananciais, despoluição de cursos d’água e tratamento de resíduos sólidos. O PAC dividiu os municípios em três grupos e Carapicuíba está no grupo 1 (com mais de 100 mil habitantes e localizado em grandes regiões metropolitanas).

“Estamos transformando a nossa cidade com investimentos em infraestrutura que garantem desenvolvimento econômico e melhoram a qualidade de vida da população. A obtenção de recursos para saneamento básico é um compromisso desta gestão e se realiza nessa parceria com o Governo Federal”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.

A importância do tratamento de esgoto sanitário

A falta de tratamento dos esgotos e condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças. Desse modo, o aumento no tratamento do esgoto sanitário é diretamente proporcional à melhora da qualidade da saúde da população.

Outra importante razão para tratar os esgotos é a preservação do meio ambiente, evitando a contaminação de rios, lagos, represas e mares devido o excesso de sedimentos e impurezas.

Em 2007 houve a regulamentação da Lei nº 11.445 em 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e iniciaram os trabalhos para a criação do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, aprovado em dezembro de 2013. O plano prevê alcançar nos próximos 20 anos 99% de cobertura no abastecimento de água potável e de 92% no esgotamento sanitário.