Quatro equipes continuam na disputa pelo título da Copa Prata 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 19 de setembro de 2014

Após os resultados dos últimos jogos da Copa Prata 2014, os times Brasinha, Família, Furacão e XI Garotos continuam vivos na disputa pelo acesso e o título da competição, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba.

No próximo domingo, 21 de setembro, as equipes entram em campo lutando pela vaga na final da Copa Prata e pelo direito de disputar em 2015 a Copa Ouro. Brasinha e Furacão, por terem melhor campanha na competição, jogam com a vantagem do empate.

As duas partidas que definirão os finalistas da Copa Prata 2014 serão realizados no Estádio do Niterói, com entrada franca.

Resultados – Quartas de Final

Brasinha 1 x 1 Villareal Família 3 x 1 Aliança Paulista Furacão 2 x 2 Unidos Vila Iza União Total 0 x 1 XI Garotos

Jogos da Semifinal

Campo do Niterói – 14/09/2014 – Domingo

(Avenida Perimetral Norte, 246 – Cohab 2)

9:30 Brasinha x Família 11:00 Furacão x XI Garotos

Futsal Feminino está na semifinal da Liga SP

A seleção feminina de futsal de Carapicuíba, mantida pela Secretaria de Esportes e Lazer, conquistou no domingo, 14 de agosto, a vaga na semifinal no Campeonato Paulista da Liga SP ao vencer o Romp F.C. por 4 a 2.

O destaque de Carapicuíba na partida foi a jogadora Ritinha com 3 gols marcados nos 5 minutos iniciais, o que praticamente definiu a classificação carapicuíbana na competição. Na semifinal, Carapicuíba terá pela frente o SPAM Futsal, o jogo será realizado neste domingo, 21, às 17h30 no Clube Piritubão localizado na Av. Cristo Rei, 44, Pirituba – São Paulo.

No mesmo dia a seleção carapicuíbana também entrará em quadra pelas quartas de final dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014 para enfrentar o São Luiz Futsal, às 10h, no Ginásio do Pacaembu. Rua do Capivari, Portão 23, Pacaembu. Entrada Franca.

Carapicuíba empata no Estadual de Ligas

Jogando em seus domínios no domingo 14 de Setembro, a seleção masculina de futebol de Carapicuíba formada pela parceira entre a Secretaria de Esportes e Lazer e a LIFUCA (Liga de Futebol de Carapicuíba) empatou com a seleção de Atibaia por 1 a 1, em jogo válido pelo 4º Campeonato Estadual de Ligas Municipais.

A próxima partida válida por returno da 1ª fase será novamente contra Atibaia, desta vez jogando em Atibaia no Estádio Salvador Russani, localizado na Pça. Brasília, 46, Alvinópolis. Entrada Franca.

SECEL cria novas turmas para futebol e futsal feminino

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba abriu inscrições no dia 17 de setembro para novas turmas de alunos para as seguintes modalidades: futebol de campo e futsal feminino no Ginásio Ayrton Senna.

As aulas de futebol de campo serão realizadas no Campo do Lorena, localizado na Rua Alterosa, 350 – Cohab 5, e as turmas de futsal feminino terão aulas no Ginásio Ayrton Senna. Para obter informações referentes às modalidades os interessados deverão comparecer no Ginásio Ayrton Senna, Av. Antonio Faustino dos Santos, 98, Cohab 2, ou ligar no telefone: 4187-1101.

Carapicuíba realiza atividades culturais e expressivas

No próximo sábado, 02, a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba realizará o evento Atividades Culturais e Expressivas – Carapicuíba rumo aos 50 anos. Na programação estão previstas as apresentações dos alunos de capoeira, aeróbica, jiu jitsu, karatê, kung fu, jazz, ballet.

As atividades serão realizadas no Ginásio Ayrton Senna a partir das 9h com término previsto para as 13h. Entrada Franca.