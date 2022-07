Carapicuíba recebe unidade móvel da Rede Lucy Montoro

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de setembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba recebe, nesta terça-feira, 23, das 7h às 19h, no Parque da Lagoa, a Unidade Móvel da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, por meio de parceria com a Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, responsável pelo serviço.

A Unidade Móvel tem a finalidade de atender os pacientes com deficiência e entre eles pedidos de órteses, próteses e insumos (cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, bengalas e adaptação de cadeira especial).

Com uma carreta de 18 metros de comprimento por 5 metros de largura, a unidade é totalmente adaptada para funcionar como consultório de avaliação multidisciplinar e reabilitação para pacientes da região já cadastrados pela rede de saúde municipais (Unidades Básicas de Saúde, AME, Hospital Geral de Carapicuíba, Centro de Especialidades Médicas do Município.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, serão atendidas cerca de 60 pacientes. “Ao colocarmos na rotina anual o fornecimento das órteses e próteses reduzimos a espera”, afirmou.

SERVIÇO

Dia: 23 de setembro (terça-feira)

Horário: 7h às 19h

Local: Parque da Lagoa

Av. Antonio Pignatari, 505 – Vila Gustavo Corrêa – Carapicuíba/SP