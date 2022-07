Crevim completa um ano de atendimento às mulheres em situação de violência

Data de Publicação: 23 de setembro de 2014

Implantado com recursos do Governo Federal, o Crevim é um espaço público, voltado ao atendimento de mulheres vítimas de violência. O local oferece serviços gratuitos nas áreas de assistência social, psicologia e apoio jurídico, colaborando para a cidadania e autoestima das mulheres que passaram por situações de violência doméstica.

A instalação do Crevim em Carapicuíba é resultado dos esforços da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres e dos trabalhos da Coordenadoria Municipal de Políticas para as Mulheres (Secretaria de Governo) uma vez que a Prefeitura aderiu ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as mulheres, prevista na Lei 11.340/06 – “Lei Maria da Penha”. A norma defende a instalação das Delegacias das Mulheres, criação de Casas Abrigo, Casa de Passagem, Defensorias Públicas Especializadas, Varas da Família, entre outras iniciativas.

“Estamos criando as condições favoráveis para que as mulheres de Carapicuíba sejam protagonistas das transformações sociais necessárias”, aponta o prefeito Sergio Ribeiro.

Saúde e bem estar das mulheres é prioridade para a Prefeitura

A Prefeitura de Carapicuíba tem ações efetivas na área de saúde da mulher, entre elas o Programa Mulheres de Peito, mutirões de papanicolau, atendimento especial feminino na Casa do Adolescente e no Centro de Referência de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (Crevim), em meio a outras atividades e cuidados.

Em março deste ano, em celebração à 4º Semana de Combate à Violência Contra as Mulheres, Carapicuíba recebeu a unidade móvel de atendimento destinada ao atendimento exclusivo. Esta é uma iniciativa do programa “Mulher, Viver sem Violência” do Governo Federal e o ônibus é equipado com duas salas de atendimento, equipamentos de informativa, geradores de energia, ar condicionado, projetor externo para telão, toldo além de estar adaptado para acessibilidade de pessoas com deficiência.

No mês de maio, o município realizou a Semana de Saúde da Mulher com o tema “Mulher planeje-se, cuide de sua saúde” com eventos que marcam a celebração do Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher e do Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, ambos em 28 de maio.

Serviço:

Crevim (Centro de Referencia de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres)

Rua Sandra Maria, 148 – Centro

Atendimento: segunda a sexta, das 08h às 17h – Tel. 4183-2992