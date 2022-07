5º Casamento Comunitário de Carapicuíba acontece neste sábado

Data de Publicação: 23 de setembro de 2014

O Fundo Social da Prefeitura de Carapicuíba realiza a quinta edição do Casamento Comunitário neste sábado, 27 de setembro. O evento será realizado no Instituto Casa da Gente, Av. São Paulo Apóstolo, 250, na Cohab 2, às 15 horas.

Pela manhã, as mulheres terão o dia da noiva, resultado da parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Instituto Embelleze. As noivas terão café, sucos e frutas, além de todos os cuidados necessários para saírem prontas para cerimônia e serão levadas direto para o local.

O Casamento Comunitário possibilita que os participantes realizem o sonho do matrimônio, da união oficial de pessoas que não podem arcar com os custos de um casamento convencional. Todos os detalhes serão lembrados como a marcha nupcial, o tapete vermelho, a decoração com flores e mesa decorada para as fotos.

Ao todo, 60 casais se inscreveram para participar da cerimônia e estarão acompanhados de seus padrinhos e por até 20 convidados. Entre os noivos, há pessoas que estão iniciando sua vida conjugal, dando um passo significativo para a formação da família. Também há casais que já convivem juntos há anos e contarão com a presença de filhos e netos.

Um casal de noivos, acompanhados por damas de honra, será escolhido para representar todos os demais durante a celebração simbólica para a benção dos noivos que será feita pelo Bispo Francisco Neris. Como nos outros anos, após a celebração, haverá sorteio de presentes para os noivos.

Serviço:

5º Casamento Comunitário – 15h.

Instituto Casa da Gente – Av. São Paulo Apóstolo (antiga Avenida do Bosque), 250 – Cohab 2.