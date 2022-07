Carapicuíba discute inclusão social e educacional da pessoa com deficiência

Data de Publicação: 24 de setembro de 2014

Aconteceu de 16 a 20 de setembro, a 3ª Jornada da Cultura Inclusiva, evento promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da participação de secretarias municipais, coordenadorias e conselhos. A iniciativa discute com a sociedade o tema diversidade social e educacional, chamando pais, professores e demais envolvidos com o bem estar de pessoas com deficiência, a sentirem-se agentes capazes de promover a inclusão, como um direito de todos.

A Jornada contou com programação extensa, com a palestra de abertura sobre o Plano Nacional “Viver Sem Limites”. Na quarta-feira, 17, a Secretaria da Saúde realizou palestra sobre violência doméstica, apresentando o trabalho do Projeto Acolhe.

Nos dias 18 e 19, o 4º Fórum de Educação na Perspectiva Inclusiva reuniu professores da rede municipal de ensino, pais de alunos com deficiência. Um dos momentos mais marcantes foi a palestra e testemunho de Giovana Maira, com deficiência visual.

O prefeito Sergio Ribeiro compareceu na abertura, e falou da importância da discussão de termas que envolvem a diversidade social. “Ao abrirmos o debate, oferecemos subsídios teóricos para que os envolvidos trabalhem com maior compromisso e qualidade para todos”.

A 3ª Jornada da Cultura Inclusiva foi realizada pelas Secretarias Municipais da Educação e Saúde, Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência.