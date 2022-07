Unidade móvel da Rede Lucy Montoro atende 57 pacientes em Carapicuíba

Data de Publicação: 25 de setembro de 2014

A Prefeitura de Carapicuíba recebeu, nesta terça-feira, 23, no Parque da Lagoa, a Unidade Móvel da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, por meio de parceria com a Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, responsável pelo serviço.

A Unidade Móvel tem a finalidade de atender os pacientes com deficiência e entre eles pedidos de órteses, próteses e insumos (cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muletas, bengalas e adaptação de cadeira especial). Foi estacionada no Parque da Lagoa onde também foram montados, num espaço do próprio parque, consultórios de atendimento médico e outros serviços.

Foram recebidos 57 pacientes que estavam previamente agendados e já fazem tratamento nas redes municipais de saúde, uma vez que foram atendidos moradores das cidades da região, além de Carapicuíba. Foi possível que os pacientes recebessem cadeiras de rodas, cadeiras para banho e muletas, de acordo com a necessidade de cada um.

“Ao colocarmos na rotina anual o fornecimento das órteses e próteses reduzimos a espera”, afirmou o prefeito Sergio Ribeiro.