Família e Furacão decidem título da Copa Prata 2014

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 25 de setembro de 2014

Após dois meses de jogos bem disputados na 19ª edição Copa Prata de Futebol, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba conhecerá o campeão de 2014 neste domingo, 28 de setembro.

Para chegarem à decisão, Família F.C. e E.C. Furacão enfrentaram na semifinal respectivamente, XI Garotos e Brasinha. Na primeira semifinal o Furacão superou o XI Garotos por 2 a 1 e no segundo confronto o time do Família venceu pelo placar de 1 a 0 a equipe do Brasinha. As partidas demonstraram o bom nível técnico da competição, com os jogos sendo decididos com oportunismo pelos setores de ataque dos times.

A grande final da Copa Prata 2014 envolvendo o Família F.C., da Vila Cretti, e o E.C. Furacão, da Vila Municipal, será realizada às 11h do próximo domingo, 28, no Estádio do Niterói na Cohab 2, com entrada franca.

Perfil das equipes finalistas

FAMÍLIA FUTEBOL CLUBE: Fundado em 21/02/1999, a equipe da Vila Cretti atualmente é presidida por Ednaldo Soares dos Santos, tendo como vice-presidente José Ribeiro. A Comissão técnica da equipe é formada por Paulo Cesar (Técnico), André Antunes (Aux. Técnico) e Iran Mendes (Massagista). Em 16 anos de história o Família F.C. nunca venceu a Copa Prata, mas já conquistou a Copa Ouro de Carapicuíba no ano de 2004.

ESPORTE CLUBE FURACÃO: Com sede na Vila Municipal, a equipe foi fundada em 26/07/2005. A presidência da equipe fica a cargo de Luiz Gonzaga, já a comissão técnica é formada por Felippe Gomes (Técnico), José Alves (Aux. Técnico) e José Alcenio (Apoio). Em 9 anos de existência o Furacão não chegou a conquistar um título dos campeonatos promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba, mas a equipe já conquistou diversos títulos em campeonatos da região.

Carapicuíba esta na semifinal dos Jogos da Cidade

A Seleção feminina de futsal adulto de Carapicuíba esta na semifinal da etapa municipal dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014. A equipe garantiu a vaga após vencer o São Luiz Futsal por 5 a 2, em jogo realizado no último dia 21 de setembro.

No próximo domingo, 28 de setembro, às 11h o selecionado carapicuíbano entra em quadra para enfrentar o Incríveis Futsal para decidir quem terá o direito de disputar o título da competição. O jogo será disputado no Ginásio do CERET, localizado na Rua Canuto de Abreu, s/n, Vila Formosa. Entrada Franca.

Vôlei feminino obtém duas vitórias na Copa LMN

Em preparação para os Jogos Abertos, a seleção feminina adulta de Carapicuíba iniciou bem a disputa da Copa LMN. Em dois jogos a equipe obteve duas vitórias, venceu no primeiro jogo a equipe da USP por 3 sets a 0, parciais: 25×12, 25×21 e 25×22.

Já no segundo jogo as atletas carapicuíbanas precisaram mostrar poder de reação, porque enfrentaram o KTD Vôlei que venceu os dois primeiros sets por 25×17 e 26×24. Mas as comandadas do técnico Junior conseguiram se reorganizar em quadra para vencer os três sets seguintes com parciais de 25×16, 25×23 e 15×13. O próximo jogo da seleção feminina de vôlei ainda será divulgado pela organização do campeonato.

Carapicuíba sofre novo revés no Estadual de Ligas

Jogando na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, a seleção de futebol adulto de Carapicuíba sofreu novo revés na competição ao ser derrotada pela seleção da Liga Atibaiense de Futebol.

Mesmo saindo atrás no placar a seleção carapicuíbana chegou a igualar o marcador, mas o time da casa soube aproveitar melhor as oportunidades de gol para vencer a partida por 4 a 1, na próxima rodada Carapicuíba jogando em casa enfrenta a Seleção de Guarulhos às 15h no Estádio do Niterói na Cohab 2.

Atleta de Carapicuíba vence competição em Barueri

O mesatenista carapicuibano Hajime Akiyama, conquistou na terça-feira, 23 de setembro, em Barueri, a medalha de ouro da modalidade na 9ª edição do JIATIBA – Jogos Intermunicipais Adaptados da Terceira Idade de Barueri.

Na competição o atleta carapicuibano venceu os jogos contra Embu-Guaçu, Barueri e Mairiporã, todos por 3 sets a 0 para garantir o título do torneio realizado em Barueri.