Av. Consolação e Viaduto Jorge Julian recebem novo recapeamento asfáltico

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 29 de setembro de 2014

Benfeitorias acontecem também no Sistema Viário do Parque da Lagoa que passa por remodelação viária e adequação do fluxo de veículos.

A Avenida Consolação e o Viaduto Jorge Julian passaram por obras de revitalização e receberam novo recapeamento asfáltico, pinturas de sinalização de trânsito e placas informando sobre o limite de velocidade na via.

Com a realização da obra, todos que utilizam a via para acessar as regiões central de Carapicuíba, Parque da Lagoa, bairro Tamboré e Rodovia Castelo Branco tem como principal objetivo proporcionar mais segurança e facilidade aos usuários e moradores da região.

Também estão em fase de finalização as obras de remodelação do Sistema Viário do Parque da Lagoa. A Secretaria de Transporte e Trânsito (SMTT) é responsável pela obra, nos arredores do Parque Gabriel Chucre, Fatec/Etec e Faculdade Nossa Cidade (FNC).

As benfeitorias abrangem toda a parte de pintura de solo como faixas de separação de pistas e para travessia de pedestres, além dos locais que serão demarcados com sinal de preferência. Ações como esta são fundamentais para evitar acidentes, facilitar a fluidez na circulação e inibir infrações às leis de trânsito, como por exemplo, estacionar em locais proibidos.

As mudanças incluem, além do novo desenho viário, a alteração na direção do fluxo de carros na Avenida Francisco Pignatari, que terá mão única no sentido da faculdade a partir de 1º de outubro, quarta-feira.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância da grande remodelação e recapeamento na região: “É a prefeitura no caminho para os 50 anos trabalhando para encontrar soluções e enfrentar o desafio de melhorar e aprimorar cada vez mais a mobilidade urbana em Carapicuíba”.

Fiscalização será intensificada

A Av. Consolação recebeu sinalização de limite de velocidade na via, de 50 km/h e as lombadas redutoras de velocidade foram retiradas para maior fluidez do tráfego. A faixa de pedestres e o semáforo para a travessia foram mantidos para oferecer maior segurança aos usuários.

Em breve serão instalados equipamentos de fiscalização fotográfica de velocidade visando oferecer mais segurança e evitar a ocorrência de acidentes. A fiscalização é indispensável para a segurança dos pedestres, motoristas e trabalhadores.

Tais medidas fazem parte do trabalho intenso da Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para diminuir ao máximo a incidência de acidentes de trânsito. Essas iniciativas têm alcançado bons resultados e a população é a maior beneficiada. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, em agosto deste ano, 87 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito na cidade, enquanto que no mesmo mês de 2013 o número foi bem maior, 101 vítimas.