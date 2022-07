Av. Inocêncio Seráfico tem desvio no trânsito para obras de recapeamento

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 29 de setembro de 2014

Uma das principais vias de Carapicuíba, contará com novo asfalto, novas guias, semáforo com aviso sonoro, lombofaixas e calçadas ecológicas.

A partir desta semana, a Av. Inocêncio Seráfico, na altura do bairro Vila Dirce, está parcialmente interditada com o avanço das obras de recapeamento e revitalização. As alterações são temporárias e tem sinalização especial para condutores e pedestres que transitam na região.

Nesta fase a intervenção acontece no quarteirão da Av. Inocêncio Seráfico, logo depois da Igreja Santa Rita. O desvio na direção centro-bairro é feito pelas ruas Lourenço Ferreira da Silva e Dr. Miguel Vieira Ferreira.

Neste trecho há uma parada de ônibus que foi desativada durante a interdição e os usuários podem utilizar o ponto seguinte. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está trabalhando para que todos transitem pela região de forma organizada.

“Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Estamos trabalhando para alcançar este objetivo, cuidando das ruas e avenidas do município”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

Nova Inocêncio Seráfico

As obras na Avenida Inocêncio Seráfico envolvem não só o recapeamento da pista, com a “raspagem” do asfalto antigo e a colocação de uma nova camada em toda a via, mas também a reconstrução de guias e calçadas.

As novas calçadas contarão com metragens específicas e acessos para pessoas com necessidades especiais, como guias rebaixadas nas travessias de pedestres. A pavimentação dos passeios públicos foi especialmente pensada para ajudar na drenagem da água para o solo. Os proprietários de imóveis na Av. Inocêncio Seráfico não precisam arcar com nenhuma despesa, pois toda a remodelação está prevista em projeto.

Nos cruzamentos, a implantação de semáforos com aviso sonoro de tempo para travessia de pedestres, vai auxiliar pessoas com deficiência auditiva. Serão colocadas duas lombadas especiais, do tipo “lombofaixa”, um novo tipo de dispositivo que mescla faixa de pedestres e lombada garantindo mais segurança e comodidade.