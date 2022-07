5º Casamento Comunitário de Carapicuíba aconteceu neste sábado

Data de Publicação: 29 de setembro de 2014

O Fundo Social da Prefeitura de Carapicuíba realizou a quinta edição do Casamento Comunitário neste sábado, 27 de setembro.O objetivo é fortalecer os vínculos familiares e proporcionar a realização do sonho dos casais que não possuem condições de arcar com os custos de um casamento.

O evento realizado no Instituto Casa da Gente,contou com a presença do Prefeito Sergio Ribeiro e da Presidente do Fundo Sra. Áurea Rodrigues Silva.

As futuras esposas e sua respectivas damas de honra tiveram o “Dia da Noiva”, com penteados e maquiagem, resultado da parceria entre a Prefeitura de Carapicuíba e o Instituto Embelleze, que não economizou esforços para deixá-las belas para esse momento.

A cerimônia foi ministrada pelo Pr. Abraão Junior, da Igreja Mensagem do Amor de Deus,que também é Presidente da Câmara de Carapicuíba, abençoando as alianças e os 60 casais de noivos ali presentes.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, Áurea Rodrigues Silva, ressaltou a importância do fortalecimento da instituição familiar e agradeceu as doações de empresas parceiras, que possibilitaram a beleza da cerimônia.

