Carapicuíba amplia recapeamento de ruas e avenidas

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 30 de setembro de 2014

A partir desta primeira semana de outubro, três ruas do Bairro 40 Casas e Estrada do Jacarandá também passam por obras de recapeamento asfáltico. As vias serão parcialmente interditadas, mas as alterações são temporárias e tem sinalização especial para condutores e pedestres que transitam na região.

No bairro 40 Casas as vias contempladas são Rua Anderson, Rua Piquete e Rua Colinas. Já na Estrada do Jacarandá o recape será feito em um trecho entre a Estrada do Aderno até a altura da Av. Doutor Miguel Vieira Ferreira.

Vale ressaltar aos moradores que as vias não serão interditadas totalmente, pois o fluxo de veículos seguirá apenas com algumas restrições. A Secretaria de Transporte e Trânsito de Carapicuíba está trabalhando para que todos transitem pelos locais de forma organizada.

“Ao completar 50 anos, nossa cidade precisa estar mais bonita, mais organizada e ter alcançado vitórias contra as principais lutas. Estamos trabalhando para alcançar este objetivo, cuidando das ruas e avenidas do município”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.