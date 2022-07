E.C. Furacão conquista a Copa Prata 2014

Data de Publicação: 2 de outubro de 2014

O Esporte Clube Furacão conquistou pela primeira vez o título da Copa Prata, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba. Na decisão a equipe da Vila Municipal venceu o Família Futebol Clube, da Vila Cretti, por 3 a 0.

A partida foi bem disputada com ambas as equipes mostrando muita dedicação e empenho durante, mas o Furacão soube aproveitar melhor as oportunidades doe gol. Diego Miguel foi o destaque do jogo ao marcar os três gols que deram ao Furacão o título inédito da Copa Prata.

Na cerimônia de premiação, que contou com a presença da Secretária de Esportes e Lazer Fátima Brito, Furacão e Família receberam as medalhas e o troféu de Campeão e Vice-Campeão.

O artilheiro do campeonato foi Renato Alcântara, do Ajax, com nove gols marcados. O Família F.C. ficou com o prêmio de melhor defesa, com apenas cinco gols sofridos em nove jogos, e o Aliança Paulista recebeu o troféu Fair Play como equipe mais disciplinada do torneio.

Carapicuíba esta na final dos Jogos da Cidade 2014

A seleção feminina de futsal de Carapicuíba alcançou resultado histórico em São Paulo na tarde de domingo, 28 de setembro. Com a vitória por 4 a 1 ante o Incríveis Futsal, a equipe carapicuíbana chegou pela primeira vez na final dos Jogos da Cidade de São Paulo.

As jogadoras comandadas pelo técnico Tonhão mostraram grande personalidade ao suportar a pressão adversária nos momentos mais decisivos, e quando teve a posse de bola mostrou muita eficiência para marcar os gols que deram à seleção de Carapicuíba o direito de disputar a final do torneio.

Os gols de Carapicuíba foram marcados por Ritinha, Alessandra Felix, Cris e Ellen. Na decisão dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014, a seleção carapicuibana enfrentará o Jaguaré EC/CA Taboão em data, local e horário que serão definidos pela organização do torneio.

Tênis de quadra garante vaga nos Jogos da Juventude

As equipes de tênis de quadra feminino e masculino da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba garantiram no domingo, 28 de setembro, a vaga na final estadual dos Jogos Abertos da Juventude, que será realizado entre os dias 9 e 18 de Outubro em Itapetininga.

A seleção masculina venceu o confronto, em melhor de três partidas, com a seleção de Poá por 2 a 1. Já a equipe feminina obteve classificação direta por não haver concorrente. Além das equipes de tênis de quadra, Carapicuíba participará da competição com as seleções de futebol feminino e atletismo masculino.