Sala Com Vida abre o “Outubro Rosa” em Carapicuíba

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 2 de outubro de 2014

Na quarta-feira, 1º de outubro, foi realizada, no Teatro Jorge Amado, a abertura do Outubro Rosa, movimento internacional de luta contra o câncer de mama, simbolizado pelo laço cor de rosa, que tem por objetivo chamar atenção sobre a importância de diagnóstico precoce na cura da doença.

O palco do Teatro Jorge Amado se transformou em uma sala de visitas, apelidada de Sala Com Vida, que convidava as pessoas a participar e tinha como objetivo falar da vida saudável da mulher, de modo geral, e particularmente sobre a prevenção ao câncer de mama.

Com o teatro completamente lotado, profissionais da Secretaria da Saúde animaram o público, que na maioria, eram mulheres vestidas de rosa. A palestra sobre o tema foi proferida pela doutora Albertina Duarte, professora na Faculdade de Medicina da USP e responsável pelo Ambulatório de Ginecologia da Adolescência do Hospital das Clínicas.

Médica reconhecida internacionalmente, Dra. Albertina já esteve em Carapicuíba por diversas vezes, e expressou seu carinho pelo município: “Aqui iniciei minha carreira profissional como médica, no Hospital Santa Clara”. Ela também é responsável pela abertura da Casa do Adolescente, que atende a crianças a partir de 10 anos, até atingir os 18 anos, com diversas especialidades e oficinas.

A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo, marcando a data com o laço e a iluminação de áreas públicas com a dor rosa, a fim de motivar a sociedade com a causa.

A melhor forma de luta contra a doença é a informação e a prevenção através do exame da mama e de consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.

O prefeito Sergio Ribeiro tem se empenhado em melhorar a Saúde da Mulher. Para ele, “a política de saúde para as mulheres é prioridade, e é uma forma de defender seus espaços na sociedade e contribuir com igualdade por um mundo melhor, pois garantir a saúde é dar cidadania”.

Atualmente Secretaria de Saúde mantém convênio com o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), AME (Cohab 5), Hospital Geral de Itapevi e Hospital das Clínicas para a realização de exames de mamografia, com agendamento pela Unidade Básica de Saúde. A previsão de atendimento tem sido no máximo de 30 dias.

Veja a programação completa no Portal de Carapicuíba.



Palestras de prevenção de câncer de mama

Dia 07/10 – 10h – CRAS Ana Estela – R. Monte Aprazível , 50

Dia 8/10 – 14h – Supermercado Cobal – Estrada da fazendinha, 1229 Jd. Ana Estela

Dia 10/10 – 15h – Comunidade Kolping São Lucas – Av. Inocêncio Seráfico, 2450 Jd. St Estevão

Dia 11/10 – 19h – Comunidade Evangélica – Nova Vida – Rua Barbara Hipólito caprioti 05 – Ariston

Dia 14/10 – 9h – Comunidade Kolping Santa Rita – Av. Inocêncio Seráfico, 3850 V. Dirce



Dia 15/10 – 9h – CRAS Parque Flórida – Rua Califórnia, 05

Dia 16/10 – 8h – Conexão – Rua Sandra Maria, 433

Dia 18/10 – 14h – CRAS Novo Horizonte – Rua Terra, 158

Dia 19/10 – 14h – Associação 18 do Campy – Av. Campy, 15

Dia 21/10 – 9h – Rotary Clube – Rua Sandra Maria, 501

Dia 24/10 – 14h – CRAS Central – Av. Maria Helena, 110

Caminhada

Dia 25/10 – 9h30 – Concentração na UBS Ariston

Encerramento



Dia 31/10 – 14h – FUCA – Av. José Fernandes Teixeira, 510 – V. Cretti