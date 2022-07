Conselho de Assistência Social realiza Seminário do Marco Regulatório das Organizações Sociais

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 7 de outubro de 2014

O Conselho Municipal de Assistência Social de Carapicuíba convida os interessados a participar do Seminário do Marco Regulatório das Organizações Sociais que será realizado no dia 08 de outubro, quarta-feira, a partir das 14h, na Comunidade Kolping Nossa Senhora Aparecida.

O seminário será ministrado por Wagner Carneiro de Santana, assessor do Instituto Ronald McDonald’s, especialista em Democracia Participativa, República e Movimentos Sociais e em Empreendorismo, Planejamento e Gestão de Serviços.

Após a palestra será aberto espaço para debate de esclarecimentos e proposta criação do Fórum Permanente de Políticas Públicas Municipal.

Serviço:

Seminário do Marco Regulatório das Organizações Sociais

Dia: 08 de outubro, 14h

Local: Comunidade Kolping Nossa Senhora Aparecida

Rua Evangelina, 32, Centro – Carapicuíba.