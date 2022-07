Teatro “Vamos Cuidar do que é Nosso” leva tema do meio ambiente a crianças da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 9 de outubro de 2014

Foi realizada na última segunda-feira, 6 de outubro,no Teatro FUCA, na Vila Cretti, a apresentação do espetáculo teatral “Vamos cuidar do que é nosso”, organizada pela CCR Via Oeste em parceria com o PRONAC (Ministério da Cultura), e Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Educação.

A peça é uma atividade de encerramento do programa “Estrada para a Cidadania”, realizado anualmente pela CCR em todas as Emefs, por meio de orientação e fornecimento de materiais didáticos para os professores trabalharem os temas Preservação do Meio Ambiente e Educação no Trânsito, durante o ano letivo, junto aos alunos.

O teatro mostrou às crianças como o meio ambiente tem sido destruído pelo homem, devido ao lixo jogado nos rios, como árvores tem sido eliminadas e áreas verdes devastadas para construção de fábricas. Foi trabalhado junto às crianças a importância da reciclagem e de cuidar da natureza.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância de ensinar valores ligados à cidadania e responsabilidade social desde os primeiros anos de vida, já que as crianças são os adultos do futuro.