Conselho da Pessoa com Deficiência reúne entidades do município

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 9 de outubro de 2014

Na última quarta-feira, 8 de outubro, aconteceu na Casa dos Conselhos, encontro entre os integrantes do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. A reunião aconteceu na “Casa dos Conselhos”, sede que acolhe os conselhos municipais de Carapicuíba.

Foram apresentadas propostas para a remodelação das ações do Conselho e para dar maior visibilidade às atividades.

Participaram representantes das entidades: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Centro de Atendimento Especializado Léa Rosemberg, FCD – Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência e Secretarias Municipais de Assistência Social e Cidadania, Educação, Obras, Saúde e Governo, Coordenadorias de Políticas para Pessoa com Deficiências e de Igualdade Racial, além de representantes de pais de crianças com deficiências.

O CMPcD foi criado em 2009 e atua formulando propostas para políticas públicas municipais para integrar a pessoa com deficiência na sociedade, promover eventos e estudos sobre a questão, dentre outras atribuições.