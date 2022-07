Carapicuíba busca título inédito nos Jogos da Cidade de São Paulo

Data de Publicação: 10 de outubro de 2014

A Seleção feminina adulta de futsal de Carapicuíba entrará em quadra no próximo domingo, 12 de outubro, às 9h, para jogar pela primeira vez a final da modalidade nos Jogos da Cidade de São Paulo 2014.

Para chegar à decisão a equipe carapicuibana disputou 13 partidas obtendo 12 vitórias e uma derrota. Ao todo, o time marcou 84 gols e sofreu apenas 23 e ainda conta com as duas artilheiras do torneio, Cristina com 11 gols e Rita com nove gols.

Já a equipe Jaguaré EC/CA Taboão, adversário de Carapicuíba na decisão, realizou nove partidas e venceu todas, marcando durante a competição 41 gols e sofrendo seis. O jogo decisivo entre Carapicuíba e Jaguaré EC/CA Taboão será domingo, 12, às 9h, no Ginásio do Pacaembu localizado na Rua do Capivari – Portão 23, Pacaembu. Entrada franca.

Vôlei chega a terceira vitória na Copa LMN

Jogando pela terceira rodada da fase de classificação da Copa LMN, a seleção feminina de Carapicuíba obteve no sábado, 04, mais um resultado positivo na competição, desta vez o adversário foi o Açaí Clube.

No primeiro set a equipe carapicuibana não encontrou muitas dificuldades, mas os sets seguintes foram mais equilibrados e as comandadas do técnico Junior souberam controlar o ímpeto adversário para fechar o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 25 a 10, 25 a 23 e 25 a 19.

Delegação de Carapicuíba viaja para Itapetininga

A delegação de Carapicuíba que disputará entre os dias 10 e 18 de outubro a 31ª edição dos Jogos Abertos da Juventude. O grupo, que tem 30 atletas com idade até 19 anos, segue para o interior de São Paulo na sexta-feira, 09.

Os atletas estão divididos em equipes de atletismo masculino, futebol feminino, tênis de quadra feminino e masculino. A novidade da delegação carapicuibana é o atletismo feminino que disputará as provas da modalidade substituindo a cidade de Diadema, que abriu mão da participar.

Secretaria de Esportes promove campeonato interno de futsal

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba esta promovendo desde o dia 29 de setembro, campeonato interno de futsal para os alunos das escolinhas municipais. O principal objetivo do torneio é proporcionar a interação dos alunos matriculados nos três polos que contam com aulas de futsal: Ginásio Ayrton Senna, Ginásio Tancredão e Mini-Ginásio Pq. Jandaia.

Ao todo 280 alunos são divididos em 25 equipes e em quatro categorias, de acordo com a faixa etária. As partidas serão realizadas nos Ginásios Ayrton Senna e Tancredão até a próxima quarta-feira, 15 de outubro, dia em que ocorrerá a final do torneio.