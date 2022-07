Prefeitura de Carapicuíba entrega 516 apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida

Data de Publicação: 16 de outubro de 2014

O Prefeito Sergio Ribeiro e a ministra Miriam Belchior protagonizam, neste sábado às 10h da manhã, assinatura de contratos com as famílias contempladas

Neste sábado, 18 de outubro, a Prefeitura de Carapicuíba realiza a entrega de 516 apartamentos no Condomínio Jardim das Flores, na Vila Helena. Para participar da entrega, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, estará presente, ao lado do prefeito Sergio Ribeiro e demais autoridades do município e do governo estadual.

O ato solene de entrega acontece no próprio condomínio, Rua Paraguai nº 23, Vila Helena, a partir das 10 horas. As famílias contempladas para assinar os contratos das unidades habitacionais fazem parte do cadastro da Prefeitura. São moradores da área da Savoy (setor C), Porto de Areia, Cadastro da Demanda Habitacional e algumas áreas de risco.

As famílias são assistidas pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal Projetos Especiais e Convênios e Secretaria de Assistência Social e Cidadania, cadastradas dos Programas Habitacionais Minha Casa Minha Vida (Governo Federal) e Casa Paulista (Governo Estadual).

O conjunto possui 816 unidades habitacionais, construídas por meio de convênio da Prefeitura com os Governos Federal e Estadual, que estão em fase de acabamento. Financiadas pela Caixa Econômica Federal, as parcelas dos imóveis variam de acordo com a renda familiar, cuja prestação mensal varia de R$ 25,00 até R$ 80,00, para quem possui renda familiar de até R$ 1.600,00.

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, que participou de diversos sorteios dos apartamentos, demonstrou emoção e contentamento. “Ao sortearmos os apartamentos, estamos mais perto da realização do sonho que não é apenas de vocês. É a certeza que o pesadelo acabou e nossa cidade ganha auto-estima, dignidade e desenvolvimento”, concluiu.