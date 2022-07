Notícias da Secretária de Esporte e Lazer de Carapicuíba

Data de Publicação: 17 de outubro de 2014

Congresso Técnico dá início a 2ª Copa Carapicuíba Sub 20

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer e LIFUCA (Liga de Futebol de Carapicuíba) oficializam nesta quinta-feira (16), o início da 2ª Edição da Copa Carapicuíba de Futebol Sub 20.

Dez equipes confirmaram presença na disputa do torneio: Seleção de Carapicuíba, E.C. São Bernardo, Seleção de Jandira, Seleção de Itapevi, Seleção de Osasco, Seleção de Cotia, Seleção de Ibiúna, C.A. Taboão da Serra, C.A. Araçatuba e E.C. Osasco.

Em 2013 a Seleção de Carapicuíba foi a campeã da 1ª edição do torneio ao vencer na decisão o C.A. Araçatuba nos pênaltis por 5×4, após empate no tempo regulamentar por 1 a 1.

Prefeitura de Carapicuíba apóia a 1ª Corrida e Caminhada da Qualidade de Vida – FNC

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer participará da organização da 1ª Corrida e Caminhada da Qualidade de Vida – FNC, realizada pela Faculdade Nossa Cidade – FNC. A SECEL ajudará na elaboração do percurso e na ampla divulgação da prova.

A prova será realizada em 16 de novembro, e serão aceitas inscrições até o dia 7 de novembro. Os interessados deverão comparecer no endereço: Av. Francisco Pignatari, 630. De segunda a sexta-feira, das 8 às 20h. Taxa de inscrição: R$ 10,00 e 1 kg de alimento não-perecível.

Carapicuíba fica em 2º lugar nos Jogos da Cidade 2014

A seleção feminina de futsal de Carapicuíba conquistou neste domingo 12, a medalha de prata nos Jogos da Cidade de São Paulo 2014, após perder a final por 4 a 3 para o Jaguaré EC / CA Taboão.

O jogo foi eletrizante do começo ao fim, com ambas as equipes criando boas oportunidades de gols durante toda a partida, o primeiro tempo terminou com Carapicuíba à frente no placar vencendo por 1 a 0.

Na segunda etapa o Jaguaré virou para 2 a 1, mas em dois rápidos contra-ataques a equipe carapicuíbana ficou novamente e vantagem no marcador, 3 a 2. Mas faltando menos de 2 minutos para o término da decisão a equipe de Taboão obteve nova virada no placar, 4 a 3, ficou com título dos Jogos da Cidade de São Paulo 2014.

Para Tonhão, técnico da Seleção de Carapicuíba, o fato da equipe ter chegado à decisão já é um grande feito para o futsal carapicuibano, porque em toda a história da competição foi a primeira vez que a cidade conseguiu disputar a final da competição, que ao todo reuniu 62 equipes.

Carapicuíba disputa Copa TV Esporte +

A Seleção masculina sub 20 de futebol de Carapicuíba inicia neste sábado, 18, a disputa da Copa TV Esporte +. Ao todo 8 equipes participarão do torneio: Carapicuíba, Osasco, Barueri, Itapevi, Jandira, Cotia, Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista.

Na primeira rodada o time carapicuibano enfrenta a seleção de Jandira, em partida que será realizada no Estádio do Niterói, localizado na Av. Perimetral Norte, 246 – Cohab 2, a partir das 10h, com entrada franca e transmissão ao vivo da TV Esportes +, canal 27 da NET.

Carapicuíba vence na 6ª Copa Mulher

A seleção feminina de futebol de Carapicuíba obteve no último domingo 12, sua primeira vitória na disputa da 6ª Copa Mulher, torneio organizado pela Liga Paulista de Futebol Feminino.

Em jogo realizado na sede social do CA Juventus, a equipe carapicuíbana venceu o ASAPE/CEU Jambeiro por 5 a 1, mesmo com o resultado positivo o time amargou a eliminação no campeonato, ficando em terceiro lugar no grupo após somar três pontos na fase de classificação.