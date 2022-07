Com o sorriso estampado, 516 famílias recebem apartamentos em Carapicuíba

Data de Publicação: 18 de outubro de 2014

Neste sábado, 18 de outubro, a Prefeitura de Carapicuíba realizou a entrega de 516 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal no Condomínio Jardim das Flores, na Vila Helena. O prefeito Sergio Ribeiro e a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, estiveram presentes para concretizar o sonho das famílias contempladas. Participaram também representantes da Caixa Econômica Federal e do Programa Casa Paulista (Governo do Estado), além de vereadores e secretários municipais. O ato solene aconteceu no próprio condomínio, na Rua Paraguai nº 23, Vila Helena. Foram contempladas famílias que vieram da área da Savoy (setor C), Porto de Areia, Cadastro da Demanda Habitacional e algumas áreas de risco, que participaram e vibraram com a chegada deste momento histórico.

As famílias são assistidas pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal Projetos Especiais e Convênios e Secretaria de Assistência Social e Cidadania, cadastradas nos Programas Habitacionais Minha Casa Minha Vida (Governo Federal) e Casa Paulista (Governo Estadual).

O conjunto possui 816 unidades habitacionais, construídas por meio de convênio da Prefeitura com os Governos Federal e Estadual. Financiadas pela Caixa Econômica Federal, as parcelas dos imóveis variam de acordo com a renda familiar, cuja prestação mensal varia de R$ 25,00 até R$ 80,00, para quem possui renda familiar de até R$ 1.600,00. As outras 300 unidades serão entregues em breve.

O prefeito Sergio Ribeiro lembrou o compromisso assumido com a população da Savoy, que viveu anos sofrendo com o risco da reintegração de posse da área. Ele afirmou que “hoje vocês estão recebendo seus apartamentos em um conjunto organizado, com área de lazer, convivência, quadra de esportes. Não foi fácil, mas Deus nos ajudou e fez com que, com a colaboração de muitas pessoas, o olhar de desespero das famílias desse lugar à alegria estampada hoje no rosto de vocês”.

A Ministra Mirian Belchior falou da emoção do início da vida nova. Disse a ministra: “Já fui em muitas cerimônias de entrega de apartamentos, mas posso dizer que hoje estou mais emocionada do que de costume. Porque o Programa Minha Casa Minha Vida tira as pessoas das áreas de risco, e vocês tiveram pessoas que os apoiaram e lutaram para não serem despejados da área da Savoy. O resultado, nós estamos vendo hoje aqui. Vejo pessoas transbordando de felicidade, e vocês não sabem o quanto isso é bom, nos dá energia para continuar”.