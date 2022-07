Prefeitura de Carapicuíba promove a Semana do Adolescente

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de outubro de 2014

Teve início nesta segunda-feira, 20 de outubro em Carapicuíba, a Semana do Adolescente. A programação, que segue até dia 24, é organizada pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde.

A abertura aconteceu no Teatro Jorge Amado, com dinâmicas, palestras, atividades culturais e apresentação do trabalho da Casa do Adolescente.

Os eventos objetivam apresentar e discutir ações de prevenção, proteção e promoção à saúde integral do adolescente, considerando não somente as atividades que favorecem a saúde física, mas também, a auto-estima, autoconhecimento, sua cidadania e projeto de vida.

Acompanhe a programação de debates, dinâmicas e momentos culturais que acontecem no Teatro Fuca (Av. José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti) e na Casa do Adolescente.

Terça- feira – 21 – 9h às 12hs – Tema: Bullying

13h às 16hs – Tema: Bullying

Quarta- feira – 22/10 – 13h às 16hs.

Tema: Vivendo a adolescência com responsabilidade -“Prevenção e Sexualidade”

Quinta- Feira – 23/10 – 9h às 12hs.

Tema: Desenvolvimento saudável na adolescência – “Álcool e Drogas”

13h às 16hs

Tema: Hábitos Saudáveis e Qualidade de Vida

Sexta- feira- 24/10 – 8h às 12hs.

Casa do Adolescente (Av. General Teixeira Lott, 501, Vila Cretti)

Encerramento com Oficinas de Pintura, Jogos e Brincadeiras, Práticas em Saúde Corporal – uso de anabolizantes e suplementos.

14h às 16hs – Balada com saúde

Casa do Adolescente é reconhecida dentro e fora do Brasil

Inaugurada em 2010 pelo prefeito Sergio Ribeiro, a Casa do Adolescente está inserida no Programa de Saúde Integral do Adolescente e atende a população de 11 a 17 anos, do ponto de vista físico, psíquico e social. É o único espaço público com atendimento exclusivo para adolescentes na região.

Em dezembro de 2012, a Casa do Adolescente recebeu o prêmio “Dr. Francisco Mendes” pelas boas práticas prestadas no município. Em 2013, a secretária de Saúde de Carapicuíba, Simone Augusta Marques Monteaperto, participou do XIII Congresso Latino-americano de Ginecologia Infantil y de La Adolescência, no Peru, para apresentar o trabalho desenvolvido pela Unidade.

A Casa do Adolescente realiza, por meio de equipe multiprofissional, atendimentos médicos, fonoaudiológicos, psicológicos individuais e grupais, projeto puerperio, projeto saúde do escolar com oficinas de jogos e brincadeiras, comunicação e expressão, música, hip hop, artesanato.

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que “esta importante iniciativa é uma das muitas que conseguimos adotar de forma simples, para beneficiar a população adolescente, nossos futuros adultos”. A Casa fica na Rua General Teixeira Lott, 501 – Vila Crett, com atendimento de segunda à sexta-feira, 08h às 17h. Fone: 4183-4125.