Servidores públicos participam de palestras e atividades interativas de Motivação

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 22 de outubro de 2014

Para comemorar o dia do Funcionário Público, a Prefeitura de Carapicuíba realiza, de 13 a 23 de outubro, na FALC – Faculdade Aldeia de Carapicuíba, palestras para os servidores municipais de Carapicuíba.

O objetivo do evento é compartilhar informações e experiências, oferecendo aos funcionários um momento de descontração e integração, para que o ambiente profissional se torne mais interativo, favorecendo o exercício das funções no dia a dia e maior qualidade no atendimento à população.

As atividades, organizadas por meio de revezamento entre os diversos cargos existentes nas secretarias municipais, para que todos tenham oportunidade de participar, fazem parte de um programa de valorização e aprimoramento do funcionalismo municipal, promovido pela Secretaria Municipal de Administração.

O evento antecede a festa do funcionário público que ocorrerá casa de shows Expo Oeste dia 28 de Outubro, com músicas, sorteios, e muita diversão.

O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro, segue com a meta de valorização dos serviços públicos, e ressalta: “O acolhimento aos profissionais traduz cuidado que devemos ter, junto à Administração Pública”.