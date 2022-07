Neste sábado, Carapicuíba caminha contra o câncer de mama

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de outubro de 2014

Neste sábado, 25, acontece a 1ª Caminhada contra o Câncer de Mama de Carapicuíba, em continuidade às atividades do Outubro Rosa, movimento internacional de luta contra o câncer de mama. A concentração será às 9h em frente a UBS Ariston (Rua Dummont nº 26) saindo pela Av. Dante Carraro até a Base da GCM (antigo Posto Policial).

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde e Coordenadoria de Políticas para as Mulheres (Secretaria de Governo) organizou uma série de atividades, com palestras de prevenção e orientação em espaços públicos e entidades em diversos bairros da cidade. O encerramento acontece no dia 31 às 14h no Teatro Fuca (Av. José Fernandes Teixeira, 510 – V. Cretti).

A popularidade do Outubro Rosa alcançou o mundo, marcando a data com o laço e a iluminação de áreas públicas com a dor rosa, a fim de motivar a sociedade com a causa.

A melhor forma de luta contra a doença é a informação e a prevenção através do exame da mama e de consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.

O prefeito Sergio Ribeiro tem se empenhado em melhorar a Saúde da Mulher. Para ele, “a política de saúde para as mulheres é prioridade, e é uma forma de defender seus espaços na sociedade e contribuir com igualdade por um mundo melhor, pois garantir a saúde é dar cidadania”.

Atualmente Secretaria de Saúde mantém convênio com o Hospital Geral de Carapicuíba (HGC), AME (Cohab 5), Hospital Geral de Itapevi e Hospital das Clínicas para a realização de exames de mamografia, com agendamento pela Unidade Básica de Saúde. A previsão de atendimento tem sido no máximo de 30 dias.