GCM e PM passam por curso do programa Crack é Possível Vencer

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 23 de outubro de 2014

Desde o dia 29 de setembro, agentes da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar participaram de treinamento sobre técnicas de polícia comunitária para atuarem no Programa Crack é Possível Vencer. O curso de 200 horas, acontece de segunda a sexta das 7 às 17h e faz parte da preparação para os guardas que atuarão no programa. A capacitação ocorre na sede do 33º Batalhão da PM até 24 de outubro.

Lançado pelo Governo Federal em maio de 2013, o programa tem a finalidade de prevenir o uso de drogas, promover a atenção integral ao usuário e enfrentar o tráfico. Reúne diversas ações que envolvem diretamente as políticas de saúde, assistência social e segurança pública e, de forma complementar, ações de educação e de garantia de direitos. As iniciativas são organizadas em três eixos temáticos: prevenção, cuidado e autoridade.

O Programa Crack é Possível Vencer está estruturado em todo o Brasil e conta com ações dos Ministérios da Justiça, Saúde e Desenvolvimento Social e Combate à Fome, além da Casa Civil e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

Carapicuíba foi contemplada com 1 microônibus com vídeomonitoramento, 2 carros, 2 motos e armamento de choque. A previsão é de que até o final de novembro todos os itens estejam no município. O Programa está estruturado no município por meio das Secretarias de Segurança, Saúde, Educação e Assistência Social, Polícia Militar e Entidades com trabalhos voltados a recuperação de dependentes químicos.

legenda: Secretário de Segurança, Carlos Serafim, Capitão PM Antônio Aparecido Dias e prefeito Sergio Ribeiro acompanham aula do programa.