Prefeito Sergio Ribeiro prepara início das obras do Poupa Tempo

Data de Publicação: 23 de outubro de 2014

Em 16 de outubro, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu em seu gabinete o Énio Marthias, representante do Consórcio Pró-MPE, responsável pela implantação do Poupa Tempo em Carapicuíba.

A empresa venceu o processo de licitação e apresentou ao prefeito os planos para o início das obras, que terão início ainda este ano.

O Poupa Tempo, uma reivindicação da Prefeitura, será construído na região próxima ao Fórum, por meio de convênio com o Governo Estadual.

A assinatura deste convênio estabelecido aconteceu em dois de março do ano passado, quando assinou também o convênio para a construção dos apartamentos do Condomínio Vila Helena, que teve 516 unidades entregues no último sábado, 18. O empreendimento resulta da parceria entre os governos municipal, estadual e federal.

O prefeito Sergio observa que Carapicuíba tem sido beneficiada graças ao diálogo e entendimento da Prefeitura com os governos. E lembra que as parcerias são reflexos ao êxito e seriedade administrativa das três esferas de governo, em se tratando dos investimentos e destinação de recursos públicos.