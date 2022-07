Carapicuíba comemora o dia do Dentista

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 23 de outubro de 2014

Neste sábado, 25 de Outubro é comemorado o Dia do Dentista em todo o país. Para ressaltar a importância desses profissionais, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva ofereceu uma confraternização para os dentistas, que atuam no município.

O evento aconteceu no prédio da Ecap, na quinta-feira, 23, onde foi oferecido um café da manhã aos profissionais, além de atividades como palestra sobre o câncer de mama, em homenagem ao Outubro Rosa e um protocolo de regras e deveres para cada unidade com orientações referente à profissão. Os participantes também foram presenteados com canecas, camisetas, bottons e um vale massagem.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, a valorização e orientação dos funcionários é sempre a melhor maneira de obter excelência no atendimento. “Trabalhando na Prefeitura temos o privilégio de atender nossa própria população. Temos que fazer o que manda a lei para preservar o direito de todos”, enfatiza.

