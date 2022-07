Prefeitura esclarecimento à Sabesp sobre falta de água

Data de Publicação: 24 de outubro de 2014

Preocupado com a crise no abastecimento de água e os danos que a população já vem sofrendo pela falta constante nas residências, comércio, indústria e, principalmente, em instituições de serviços essenciais, como hospitais, postos de saúde e escolas, o prefeito de Carapicuíba Sergio Ribeiro pediu esclarecimentos à presidente da Sabesp. Sra. Dilma Pena, visando obter “um real conhecimento de causa em torno de tão grave problema”. Por meio de ofício protocolado nesta quarta-feira, 22, ele questiona:

1) A Sabesp tem elaborado um plano emergencial para assegurar o fornecimento de água em repartições públicas de serviços essenciais, como escolas, hospitais e demais unidades de saúde?

2) Esta conceituada Cia pretende desenvolver medidas de esclarecimento e orientação à população acerca da efetiva dimensão do problema no que concerne à falta d’água?

3) É possível estabelecer um prazo para que seja restabelecida a normalidade?

Convênio com o Governo Federal para o tratamento do esgoto

Anterior ao ofício enviado solicitando os esclarecimentos acima, o prefeito Sergio Ribeiro já tinha agendada reunião com representantes da Sabesp, na próxima terça-feira, 28, para tratar do plano de ampliação do sistema de coleta de esgoto no município. Nesta oportunidade deverá reiterar sua solicitação em torno do então ofício encaminhado à presidenta da empresa, Sra. Dilma Pena.

Em setembro, Sergio Ribeiro assinou contrato junto ao Governo Federal para receber o repasse de R$ 28 milhões para investimentos em saneamento básico na cidade. Com este recurso conseguido pelo Prefeito e em parceria com a Sabesp, o município alcança 60% de tratamento do esgoto coletado.