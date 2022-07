Carapicuíba conquista troféus no Paraguai

Data de Publicação: 24 de outubro de 2014

Atletas da equipe de karatê de Carapicuíba participaram do 8º Torneio Aberto Internacional de Artes Marciais realizado entre os dias 17 e 19 de Outubro, em Assunção no Paraguai.

A delegação carapicuíbana conquistou seis troféus, na categoria juvenil Denis Bruno obteve a 1ª colocação no Kata e nas lutas alcançou o 2º lugar. Na categoria absoluto, Valdemir Silva ficou em 3º lugar na exibição do Kata e nas disputas individuais de luta da modalidade.

Já Natalia Almeida foi campeã na categoria feminina adulta para atletas com idade entre 20 e 40 anos, disputando e vencendo no Kata e as lutas na competição. Em fevereiro os atletas carapicuíbanos voltarão à Assunção no Paraguai para disputarem Sul-Americano de Karatê.

Segundo o Prefeito Sergio Ribeiro, o município tem revelado grandes talentos esportivos, “investir em esporte é também cuidar da saúde das pessoas, do lado social, de crescimento humano. Nossa administração investe na área, valorizando e criando novos espaços para a prática de diversas atividades esportivas”.