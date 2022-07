Carapicuíba tem a 1° caminhada em homenagem ao “Outubro Rosa”

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 27 de outubro de 2014

No sábado, 25 de outubro, foi realizado, na Avenida Dante Carraro no bairro Ariston, a 1° Caminhada do Outubro Rosa, movimento internacional de luta contra o câncer de mama.

O evento promovido pela Prefeitura de Carapicuíba por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva e Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, tem por objetivo chamar atenção sobre a importância de diagnóstico precoce na cura da doença.

Com uma manifestação animada, mulheres de toda cidade cantavam o hino da campanha que foi inspirada na música Show das Poderosas da cantora Anitta. A caminhada foi da UBS (Unidade básica de saúde) Ariston, ao centro de Carapicuíba e contou com a presença do prefeito de Carapicuíba Sergio Ribeiro que caminhou ao lado das mulheres em apoio à causa.

O Outubro Rosa foi celebrado em Carapicuíba durante todo o mês, com a abertura no dia 1º no Teatro Jorge amado, atividades nas UBSs, e campanhas de conscientização. O encerramento será dia 31 de Outubro às 14 horas no Teatro Jorge Amado.

A melhor forma de luta contra a doença é a prevenção através do exame da mama e consultas regulares com ginecologista. O exame de mamografia é eficaz na detecção da doença e é indicado para mulheres acima de 40 anos ou quando necessário.