Em noite de festa, 12º FESTECAR premia melhores em cada categoria

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 29 de outubro de 2014

Depois da apresentação de quinze grupos teatrais, o 12º Festival de Teatro de Carapicuíba – FESTECAR terminou no último sábado, 25, com a cerimônia de premiação. O espetáculo vencedor foi O Estranho Atrás da Porta, de Luccas Papp.

Promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a edição deste ano contou com a participação de companhias de oito municípios da região metropolitana de São Paulo e interior e de seis grupos de Carapicuíba.

Os três melhores espetáculos foram premiados com R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, para os 1º, 2º, e 3º colocados, respectivamente. As melhores atuações nas categorias de ator principal, ator coadjuvante, atriz principal, atriz coadjuvante, direção, figurino, maquiagem, iluminação, sonoplastia, texto original e texto adaptado receberam troféus.

“As manifestações artísticas e culturais são a grande riqueza do povo e nós queremos proporcionar as condições necessárias para que nossa cidade se orgulhe de seus artistas. Ao completar 50 anos, Carapicuíba será uma cidade melhor e mais cultural”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.

Vencedores:

Resultado 12º FESTECAR

Melhor Direção

Indicados

Vinícius Baião -Ainda Aqui

Marcelo Santto- Carlos e Neno

Luccas Papp – O Estranho atrás da Porta

Premiado

Luccas Papp – O Estanho atrás da Porta

Melhor Espetáculo

1ª Lugar: O Estranho Atrás da Porta – Luccas Papp

2ª Lugar: Ainda Aqui – Leandro Fazolla

3ª Lugar: Carlos e Neno – Marcelo Santto

Melhor Ator

Indicados

Luccas Papp – O Estranho atrás da Porta

Leandro Fazolla – Ainda aqui

Roberto Borenstein-Convite para um Café

Premiado

Leandro Fazolla- Ainda Aqui

Melhor Atriz

Indicados

Jaqueline Beranger – O Preço do Feijão

Carolina Campos – O homem do Princípio ao Fim

Juliana Felippe – Requién para Carne

Premiada

Carolina Campos – O homem do Princípio ao Fim



Melhor Ator coadjuvante

Indicados

Tiago Moura – Requién para Carne

Diego Martins – O Estranho atrás da Porta

Rodrigo Stoppa – Carlos e Neno

Premiado

Diego Martins – O Estranho Atrás da Porta

Melhor Atriz Coadjuvante

indicados

Mariana Felippe – Requién para Carne

Laura Sophia – As três Marias

Thalita Leal – O preço do Feijão

Premiado

Mariana Felippe – Requién para Carne

Melhor Iluminação

Indicados

Lawrence Garcia/Danilo Melo – O Homem do Princípio ao Fim

Luccas Pappi – O Estranho Atrás da Porta

Eduarda Patero – Carlos e Neno

Premiado

Lawrence Garcia/Danilo Melo – O Homem do Princípio ao Fim

Melhor Cenografia

Indicados

Marcelo Sanntto/Marcelo Malaquias/ Valmir Gonçalves – Carlos e Neno

Leandro Fazolla – Ainda Aqui

LP PRODUÇÕES

Premiado

Leandro Fazolla

Melhor Figurino

Indicados

Grupo Teatral Epidaurus

Thalita Leal – o Preço do Feijão

Luccas Papp / Diego Martins – O estranho Atrás da Porta

Premiado

Thalita Leal – O Preço do Feijão

Melhor Maquiagem

Indicados

Erica Erba – Requién Para Carne

Cia Fanaticlowns

Bruno Cavalcanti – O Homem do Princípio ao Fim

Premiado

Bruno Cavalcante – O homem do Princípio ao fim

Melhor Produção

Carlos e Neno

O Estranho atrás da Porta

Requién para Carne

Premiado

O Estranho atrás da Porta



Melhor Texto

Indicados

Luccas Papp – O Estranho atrás da Porta

Vinicuis Baião – Ainda Aqui

Roberto Boresnstein – Convite Para um Café

Premiado

Luccas Papp – O Estranho Atrás da Porta

Melhor Sonoplastia

Indicados

Marcos melo – Carlos e Neno

Vinícius Baião – Ainda Aqui

Luccas Papp – O Estranho Atrás da Porta

Premiado

Marcos Melo – Carlos e Neno

Prêmios Especiais

Vando Gildo – Artista Revelação

Lucas Emanuel – Artista Revelação

Menção Honrosa

Cidade de Itapevi pela iniciativa da criação da Escola Livre de Artes em especial aos novos artistas revelados.

Menção Honrosa

Núcleo de Artes Cênicas ABENAF pela a iniciativa Cultural na Cidade.