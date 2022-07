Servidores públicos participam de Festa de Confraternização

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 30 de outubro de 2014

Para comemorar o dia do Funcionário Público, a Prefeitura de Carapicuíba realizou, na última terça-feira, 28, a Festa de Confraternização dos Servidores Públicos, um grande evento no Expo-Oeste, que reuniu cerca de 3 mil pessoas, entre servidores e familiares e organizadores, que contou com música ao vivo, churrasco e sorteio de prêmios.

Organizada pela Secretaria de Administração, a Festa recebeu o apoio de secretários municipais e vereadores, por meio de doações de gêneros alimentícios e itens para o sorteio.

Dezenas de pessoas foram contempladas com o sorteio de eletrodomésticos, eletro portáteis, tablets, bolsas de estudo, bicicletas, um fogão, um tanquinho, TVs e uma viagem para Ubatuba. O prefeito Sergio Ribeiro comandou o sorteio.

Semana de formação

De 13 a 23 de outubro, os servidores também participaram de palestras promovidas pela Prefeitura, na FALC – Faculdade Aldeia de Carapicuíba, visando compartilhar informações e experiências. Foram momentos de integração e descontração, colaborando para melhorar a execução das atividades no dia a dia e proporcionar mais qualidade no atendimento à população.

As palestras fazem parte de um programa de valorização e aprimoramento do funcionalismo municipal, promovido pela Secretaria Municipal de Administração. O prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro ressaltou: “O acolhimento aos profissionais traduz o cuidado que devemos ter, junto à Administração Pública”.

