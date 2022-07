2ª Copa Carapicuíba começa nesta semana

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 31 de outubro de 2014

A segunda edição da Copa Carapicuíba de Futebol sub- 20, torneio organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer em parceria com LIFUCA (Liga de Futebol de Carapicuíba) tem início nesta semana e parte dos jogos serão disputados no Estádio do Niterói.

A primeira rodada teve início nesta quinta-feira (30), com os jogos entre a Seleção de Jandira x EC Osasco e Seleção de Carapicuíba x Ideal FC/Ibiúna. A grande novidade deste ano será a cidade de Itapevi que receberá em seu Estádio Municipal, os jogos do grupo B da competição.

Na próxima quarta-feira, 05 de novembro, haverá rodada em Itapevi, às 14h30 entre Seleção de Cotia x Seleção de Camanducaia e, às 16h, estreia da Seleção de Itapevi enfrentando a AE Araçatuba. Os jogos serão realizados no Estádio Municipal de Itapevi, localizado na Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei – Jardim Nova Itapevi.

Carapicuíba é vice-líder na Copa TV Esporte+

A seleção masculina de futebol sub- 20 de Carapicuíba alcançou a vice-liderança do Grupo B na Copa TV Esporte + ao vencer no sábado (25) a seleção de Barueri, jogando na casa do adversário.

Mesmo sofrendo um gol logo no início da partida, a seleção carapicuíbana conseguiu virar o placar da partida ainda na primeira etapa com gols de Derick e Felipe. Já no segundo tempo Barueri chegou a empatar o jogo, mas aos 29 minutos Rafinha fez o gol que deu para Carapicuíba a segunda vitória na competição.

No próximo sábado, 01 de novembro, às 10h, Carapicuíba terá o “jogo de seis pontos” na luta pela classificação as semifinais, e enfrentará o líder do grupo Santana de Parnaíba, na casa do adversário. O Campo Municipal de Santana de Parnaíba está localizado na Rua João Santana Leita, s/n, centro.

Carapicuíba tom jogo decisivo no Troféu Piratininga

A seleção masculina de futsal sub- 20 de Carapicuíba tem jogo decisivo neste fim de semana pelo Troféu Piratininga de Futsal, torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol de Salão.

Após perder por 8 a 5 para a seleção de São José do Rio Preto no jogo de ida, a seleção carapicuíbana precisa vencer o confronto no tempo normal e na prorrogação para conquistar a vaga na final do campeonato.

O jogo será neste sábado, 01 de novembro, às 11h, no Ginásio Ayrton Senna localizado na Av. Antônio Faustino dos Santos, s/n – COHAB II. Entrada franca.